Benoit ROGEON

Ayant eu l'opportunité d'un parcours riche et formateur depuis 1999, dans la conduite de projet et le développement commercial sur Internet au sein du Groupe Crédit Agricole (en région puis au niveau national) dans la Banque (Caisses régionales) et l'Immobilier (Square Habitat) , j'ai pu m'impliquer, ces dernières années, plus concrètement dans l'e-commerce et travailler activement sur la mise en oeuvre de stratégies d'acquisition de prospects et de clients (société commerciale, création d'entreprise et agence Web) et bien évidemment sur l'optimisation de la performance commerciale (conversion).



Conjointement à une création d'entreprise e-commerce dans la vente de Vin, j'ai rejoint l'Université de Suze la Rousse et obtenu mon diplôme de Sommelier Conseil - Caviste en 2011.



Passionné de vins...



Mes compétences :

Marketing online

Gestion de projets

Formation

Animation de réseau

Marketing opérationnel

Marketing

Internet

Webmarketing