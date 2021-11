Cédric FORT

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans l’informatique et notamment dans la gestion de projet, je cherche aujourd’hui une nouvelle opportunité professionnelle. J’ai acquis mon expertise grâce aux différentes missions que j’ai réalisé dans divers secteurs d’activité. Je peux donc répondre aisément aux problématiques que je rencontre dans mon quotidien professionnel.

Mon expertise est orientée sur trois axes :



- La gestion de projet : avec une maitrise de la méthodologie agile SCRUM et du cycle en V, je m’adapte parfaitement aux contraintes. j’ai déjà conduit des projets dans divers contextes, comme les évolutions mineure ou majeures d’un système d’information, la migration applicative ou l’ajout d’une brique fonctionnelle ou technique dans un système d’information existant.



- La gestion d’équipe et le travail collaboratif. C’est un élément clé dans la réussite d’un projet. Que je travaille seul ou en équipe, j’ai pour habitude de rester proche du client final afin de partager et construire une solution cohérente avec le besoin. En tant que manager, je m’adapte au contexte, mais nativement je recherche toujours la mise en place d’un style participatif. J’ai déjà une expérience dans la reprise d’une équipe existante et l’évolution de celle-ci, la création d’une équipe et la gestion de prestation en local ou à distance.



- La gestion budgétaire, planning et charges. Dans le cadre de la vie projet, je mets un point d’honneur à respecter et à réaliser le suivi du budget. Je participe en général à la création et la validation de celui-ci. Pour l’aspect planning et charges, j’ai l’habitude de travailler soit avec des outils développés en interne soit des progiciels type Planview ou MS Project.



Mes compétences :

SAS

Assurance

MOE

As400

Système d'information

Oracle