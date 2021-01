Cédric FRAIOLI

Depuis 2016, j'ai pris la responsabilité du développement de la société de conseil en ingénierie et de recrutement DAVRICOURT sur la région Hauts-de-France et Belgique, en particulier dans les secteurs Industrie et Energie. Ma mission consiste notamment à trouver de nouvelles affaires au sein de nos clients existants et chez de nouveaux prospects, identifier et sélectionner les candidats adéquats et encadrer les consultants.



Auparavant, j'ai acquis 5 ans d'expérience internationale en gestion de projet et contrats dans le secteur de l'énergie, en particulier l'éolien onshore/offshore et l'industrie pétrolière. J'ai participé à de nombreux projets passionnants, parmi lesquels la construction d'un nouveau bâtiment, le développement et la mise en oeuvre d'une nouvelle ligne de production, ainsi que le développement de grands parcs éoliens offshore au Royaume-Uni.



J'ai également pris part au graduate programme international de Vestas, premier fabricant mondial d'éoliennes, composé de trois missions au sein de différents départements en Allemagne et au Danemark.



Me contacter : cedric.fraioli(at)centraliens-lille.org

English CV/résumé : http://www.linkedin.com/in/cedricfraioli



Mes compétences :

Project

Offshore

International

Energie

Management

Ingénieur

Mécanique

Analyse