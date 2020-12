Cedric GARNIER

Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans l'accompagnement commercial et la mise en place de solutions informatiques pour le compte de plusieurs sociétés, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la société Regnault Mobilités en tant que responsable système dinformations : ce qui sest avéré très positif, notamment au niveau de la productivité des différents services et de la réduction des couts de fonctionnement.

Passionné par l'IOT, certains diront de moi que je suis un cas atypique, je suis en constante veille et utilise couramment l'Open Source comme alternative aux offres commerciales proposées par les principaux acteurs technologiques du marché.