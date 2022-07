Cédric GUILET

Expert-comptable associé dans un cabinet qui regroupe 4 sites, à Orvault (44) Ecouflant (49) Chemillé (49) et Brissac-Quincé (49).



Responsable du site dOrvault.



J'interviens dans les missions d'expertise-comptable et commissariat aux comptes tant au niveau des comptes sociaux que des comptes consolidés.



J'ai passé 9 ans dans un cabinet de renom régional, qui comptait 900 collaborateurs.

Dans ce cabinet, mon portefeuille a été diversifié durant ces 9 années ; Commissariat aux comptes, expertise-comptable dans des petites et moyennes entreprises (commerces et Industries), avec une spécialité supermarché (établissement des bilans et reporting). Je connais ainsi plusieurs secteurs d'activité et je peux effectuer des missions dans des entreprises de toutes tailles.





Dans le cabinet Caexis, jexerce en tant quexpert-comptable et suis responsable du site Nantais.



Mes compétences :

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Mécénat

Informatique

Conseil

Création d'entreprise