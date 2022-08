Cédric HUCHER

Dynamique, organisé, flexible avec mon temps; j'ai besoin d'autonomie dans mon travail . Je suis très entrepreneur, gérer un espace commercial ne me fait pas peur. Je suis préparé à toute éventualité. Battant et vaillant, je ne renonce jamais. Si vous voulez en savoir plus je suis à votre disposition.



Mes compétences :

Manageur

Logisticien

Gestionnaire

Administrative

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Cariste

Gestion de projet

Informatique

Agencement de magasins

Approvisionnement

Communication