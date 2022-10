Cédric JACQUEY

Je mets en oeuvre l'ensemble des actions qui mènent à la réussite d'un centre de profit :

- le management des équipes d'encadrement et le recrutement de mes collaborateurs

- la définition de la stratégie commerciale

- l'analyse du marché

- l'analyse et réponse aux marchés privés et marchés publics

- l'exploitation des travaux et l'optimisation des plannings

- le déploiement et le suivi de l'application de la politique QSE du groupe.

- le pilotage de la santé financière de l'établissement



Mes compétences :

Rigueur et organisation

Aptitudes commerciales et aisance relationnelle

Ténacité

Capacités managériales

Esprit d'analyse et de synthèse

Capacité à déléguer

Adaptabilité, réactivité et disponibilité

Force de proposition et de conviction

Sens du service

Capacités de négociation

Résistance au stress

Sens de la communication

Capacité à prioriser