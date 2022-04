Frédérique PROST

J'ai une formation initiale en Chimie des matériaux. Cinq années d'études durant lesquelles j'ai étudié Métaux et alliages, polymères, procédés et traitements de surface, composites et biomatériaux, ainsi que de la chimie sous toutes ses formes. Cette formation a été complétée par une année Gestion de projet et management afin d'élargir mes connaissances et intégrer plus facilement le monde industriel. Durant ces années d'études, j'ai effectué plusieurs stages pour me familiariser avec différents types de matériaux tels que les bétons et les aciers. Ma dernière mission portait davantage sur les procédés et traitements de surface, l'amélioration du procédé de projection thermique.



Mes compétences :

Chimie

matériaux

Qualité

traitements de surface