Cédric JAMBU

En poste







Mai2012 à avril 2014

Superviseur Instrumentation offshore pour IOTA/TOTAL GABON,

platforme TOTAL







juillet2011 à février2012

Superviseur Instrumentation Onshore pour GPCSA/CEGELEC OIL&GAS ,

Arret Raffinerie SONARA CAMEROUN







fevrier2011 à juin2011

Senior Instrumentation Offshore pour DIETSMANN Congo

Arrêt YANGA SENDJI (TOTAL oil rig) .

Sénior Construction,Pré-com, Com, Start up.





novembre2010 à janvier 2011

TECHNICIEN EXPORT MISE EN SERVICE COMPTAGE PÉTROCHIMIQUE pour la société MECI .

intervention sur le projet MEDGAZ SONATRACH ALGERIE à bénisaf.





juillet2010 à aout 2010

Assistance Instrumentation au démarrage d'une unité de gaz pour AIR LIQUIDE Brésil

à São Paulo Brasil





octobre 2009 à juillet 2010

Superviseur Instrumentation/Electricien en Travaux Neufs projet "Security Improvement Project" pour JACOBS Engineering FRANCE à EXXONmobil à Notre Dame de Gravenchon (76).







Formation en Anglais intensif à Londres Mai et Juin 2009





novembre 2008 à Mars 2009

Responsable (par intérim) d'une equipe d'assistance site à terre à Pointe Noire au CONGO ; équipes composées de techniciens instrumentistes, électriciens, et clime (HVAC).

Senior Instrumentiste sur le FPSO NKOSSA





juillet 2008 à octobre 2008

Superviseur Instrumentation offshore et onshore au Gabon





septembre 2006 à juillet 2008

Technicien Régleur Instrumentiste à la Raffinerie TOTAL de DONGES (44).





début 2005 (contrat interimaire)

Technicien de maintenance en agroalimentaire à la laiterie de DERVAL (44)





2002-2004

Durant 2 ans dans le service maintenance du l’usine SPLINTEX (AGC automotive) à Aniche (59) où j’ai pu découvrir le travail de technicien de maintenance (Maintenance corrective, préventive et aussi améliorative).





1ère année : attaché au service du traitement des eaux

Contrôle des eaux, prélèvements, analyses, démontage et réparation de pompes.



2ème année : attaché au service maintenance préventive et améliorative

Création d’un document informatif pour les opérateurs sur la programmation de robot ABB IRB 6400 M.

Suivit des pannes sur les robots.

Création de fiche préventive du 2nd niveau





Juillet2002

Stage de validation en Régulation et Automatique dans la Biscuiterie CADIOU à Derval (44).

Etude théorique sur l’amélioration de la régulation de deux fours tunnels industriels.



Février2002

Stage au centre de formation TOTAL FINA ELF sur le site pédagogique à LACQ (64). Formation d’une semaine en instrumentation et régulation en particulier sur le passage d’une boucle de régulation cascade de manuel en automatique.



1997-2000

Ouvriers à temps partiels dans une charcuterie industrielle aux CHARCUTERIES du DON à NOZAY (44)

1996



Stage d’électricité en bâtiment chez M. HUET à NOZAY (44)



Mes compétences :

Technicien de maintenance