Cédric KITIO (GUELEFACK)

IHS CAMEROUN SA

Assistant IT

août 2016 - octobre 2019 (3 ans 3 mois)

DOUALA CAMEROUN

Assurer le support informatique et administratif

- Gestion des Opérations IT

- Gestion du parc informatique

- Gestion de la flotte téléphonique

- Gestion des achats

- Gestion des consommables

- Formation du Personnel à MS Office 365

JEM MULTISERVICES

Assistant direction

mai 2015 - novembre 2015 (7 mois)

Douala, Cameroun

Administration du Cyber Café

Gestion du parc informatique

Dépannage et entretien des ordinateurs.

- Travaux assistés de conception et réalisation d'un thermomètre électronique

à deux digits, commandé -par microcontrôleur msp 430