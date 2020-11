Cédric KRASNOPOLSKI

Je possède une double compétence:

- Infographie 3D senior, animateur 3D Mocap.

- Ingénieur chargé de projets 3D et SIG, VR / AR, traitement de données 3D photogrammétriques et LiDAR.



Expérience international de 3 ans, je parle quatre langues : français, portugais, anglais et espagnol.



Disponibilité immédiate.

Portfolio: www.ecorcebrune.org



Mes compétences :

Qualité : Autonomie / Adaptabilité / Travail en équipe multiculturelle

3D : Blender / 3D Studio Max / Maya / Unity 3D / Zbrush

Modélisation / Texture / Skinning / Animation / Rendu

Motion Design : After effects / Premiere

2D : GIMP / Adobe creative suite / Inkscape

Sécurité informatique / Maintenance informatique

Code : SQL, R, Python, C#

OS : Windows / Linux / Mac

Microsoft Office / Libre Office