Cédric LALLIER

La transformation numérique évoluant dans un contexte majeur de cybermenaces, il est difficile, aujourdhui, dadopter un niveau suffisant de sécurité et une réponse claire au vu des besoins SSI.



Fort de mes expériences en cybersécurité et RGPD, de la gestion de projet et de la Qualité, jaccompagne les sociétés dans leurs projets SSI/RGPD avec une approche pragmatique et graduelle alliant conseils et expertise, en adéquation avec les exigences réglementaires et métiers de chacun.



Je vous propose vous aider dans vos projets cybersécurité pour les domaines suivants : Gouvernance, Sensibilisation, Audit, Gestion de projets, RGPD, ISO27k.