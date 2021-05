Cédric LANDÈS

Management :

• Collaboration à la définition et à la mise en place d’un département gestion de projet.

• Gestion d’équipe gestion de projet « digital » (encadrement, accompagnement, formations).

• Encadrement et gestion des équipes métiers transversales : Commerciales, CRM / Data, SEO, Techniques et Créatives.



Gestion de projet :

• Etude des besoins client, traduction des besoins business en fonctionnels

et définition des livrables (Chiffrage, planification).

• Cadrage & Conception / Implémentation / Evaluation.

• Rationalisation et optimisation des coûts, suivi des budgets et reporting financier.

• Garant du triptyque coûts/périmètre/délais et de la qualité du delivery.





Spécialités :

Certification Accessiweb 1.1 expert en évaluation



Mes compétences :

Conception

Production

Internet

Cadrage

Management

digital

CMS

Display / Media Online

International Project Management

Multilingual digital deployment

Multilingual Webmarketing