Cédric LE BRETON

Diplômé du programme ESC Grande École à l'École Supérieure de Commerce Bretagne Brest, option ingénieur d'affaires - manager de projet.



Je suis actuellement en poste comme Chef de produit / Chef de projet MOA au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa (service Offre Épargne et Composite) et je travaille principalement sur les packages de service Particulier et Pro, sur les produits d'épargne mais également sur des projets transverses.



Si vous êtes intéressé par mon profil ou pour toute autre raison, n'hésitez pas a me contacter.



Mes compétences :

MOA

chargé de projet

marketing

graphisme

Vente

Management