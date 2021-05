Stanislas PUBERT

Bonjour chères amies et chers amis de Viadéo !



INFO IMPORTANTE ! Mon compte avait été piraté depuis une certain, j'ignore pourquoi des abrutis sans intelligence commentent ce genre d'âneries, mais si vous avez eu des messages ou demandent diverses depuis quelques mois, n'en tenez pas compte. N'hésitez pas à porter plainte également.



Vous travaillez dans le social, quelque soit votre domaine, n'hésitez à me mettre dans vos contacts, j'accepterais avec plaisir. A ce sujet, ne soyez pas surpris, j'essaye d'étendre mon réseau de travailleurs sociaux car les partages d'expériences sont riches d'enseignements, alors dès que j'ai l'occasion, j'ajoute quelques collègues dans mes contacts. merci beaucoup ! ;-)



Je suis éducateur depuis 4 ans, mon travail est une passion, apporter du positif chez chaque public accueilli afin de lui permettre une évolution positive au quotidien. L'écoute, le soutien et l'assistance sont mes maitres mots pour une évolution agréable. Puis l'humour, ce petit rien qui détends les tensions et permet de mieux aborder les difficultés.

L'humour est la clé vers l'ouverture de l'humain, le conflit vient refermer la porte ...



Après plusieurs années au service des établissements de nuit comme disc-jockey, barman et intervenant en conflits, mon approche vers les publics en difficultés à toujours été dans l'écoute, l'échange et l'apaisement. Aujourd'hui, fini la nuit et bienvenue le social. Plusieurs années comme dirigeants d'établissements de nuit, de société du spectacle pour mettre mes acquisition au service de l'enfant et vous savez quoi ? Ben j'adore ...



Deux passions principales : photographe de la nature et des animaux

Et puis, mes périodes de bénévolats au festival de Poupet durant 4 ans en responsable incendie et puis depuis 3 ans comme soutien à l'équipe technique son et lumières.



Puis surtout, savourer la VIE A PLEINE DENTS ... parce que rien ne vaut de se détruire si l'on ne sais pas de quoi demain sera fait !



