J'évolue depuis près de dix huit ans dans le secteur assurance, dont seize en courtage dans la gestion de grands comptes Flotte Automobile et Transports et deux en compagnie dans la gestion de sinistres Auto M.R.H.

Je souhaite m'engager dans un nouveau projet professionnel et reste attentive à toute opportunité d'évolution qui permettrait de mettre en avant mon expérience et ma technicité.