Cedric LE SERGENT

Découvrez le temps d'une soirée le plaisir de partager une cuisine aux saveurs fines et délicates…



L'esprit libre, vous n'avez rien à penser, rien à organiser, je le fais pour vous.





Votre menu est entièrement personnalisé.

Lors de notre premier entretien, je serai à votre écoute pour donner vie à vos envies.

Il tiendra compte de vos goûts, des saisons, de l'événement à organiser, du nombre de convives et surtout de votre budget.



Ou bien laissez moi carte blanche pour une soirée dégustation qui laissera vos hôtes et vous-même sens dessus dessous.



Mes compétences :

Cuisine

Evénementiel

Gastronomie

Traiteur