Cédric LEBORGNE

Ergonome consultant, j'ai fondé en 2002 l'Agence H3DT, spécialisée en conseil et formation en Ergonomie et Innovation. Nous intervenons sur la conception de produits et de situations de travail pour l'industrie, le tertiaire, les professions libérales et les artisans/commerçants.



Nos missions : conception ergonomique de postes de travail et optimisation des flux, prévention des risques (TMS, risques psychosociaux, management des risques, pénibilité), aménagement de locaux tertiaires (space planning, APS, APD), compensation du handicap, aménagement d'unités de production, accompagnement à l'investissement.



Notre adresse : 6 rue Sainte Claire à Rouen (76000)

Tel : 09 73 53 88 07



Mes compétences :

TMS

Hygiène

Packaging

Innovation

Gestion de flux

Prévention des risques professionnels

Santé au travail

Risques psycho sociaux