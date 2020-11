Cédric LOMAKINE

Mon métier consiste à mettre en évidence les enjeux et l’évolution des phénomènes sur un territoire. Généralement, les résultats se présentent sous la forme de données statistiques. Mais systématiquement, j’utilise la carte pour décrire l’espace de l’objet de l’étude. Tout un ensemble de processus est alors nécessaire pour représenter cette information spatiale. La production cartographique se fait rarement seule. Elle rassemble au moins un expert de la thématique étudiée et un cartographe (où je rentre en jeu). Dans un premier temps, mon rôle est d’orienter le chargé d’étude pour connaitre l’information qu’il souhaite partager et surtout le guider dans la formulation de sa question. Ensuite, vient l’étape de récolte et de manipulation des données pour répondre à la problématique. Enfin, je réalise la carte en intégrant uniquement les données nécessaires et en m’attardant sur constitution de la sémiologie graphique afin de donner une esthétique à la carte pour qu’elle soit aisément compréhensible.



Informatique et géomatique:



Niveau expert : FME, Qgis, Illustrator

Niveau débutant : SQL, R



Logiciels de bureautiques (Microsoft et Open-office)

Savoir-être relationnel

Constructif, patient, à l’écoute, motivé. Esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse.

Ouvert, persévérant, persuasif, observateur.



Mes compétences :

Cartographie

Environnement

FME

Biodiversité

Télédétection

Adobe Illustrator CS6

Qgis

Géomatique