Marc BOULANGÉ

Expériences professionnelles :

Chargé de projets Transports Collectifs (2006-2017)

Rédacteur (fonction publique territoriale), Direction des Investissements et de la Circulation - Déplacements, Nantes Métropole



Missions principales :

- Conseil et mise en oeuvre des procédures administratives et réglementaires (marchés publics, enquêtes publiques, élaboration et suivi des budgets, etc...) nécessaire aux investissements en matière de transports collectifs.

- Pilotage budgétaire et suivi financiers des projets (dépenses, subventions, prospectives pluriannuels)

- Appui technique générale sur les projets (cartographie, élaboration de documents techniques et de communication, photomontages).



Principaux projets :

- Electrification de la ligne 4 Busway avec des véhicules électriques de 24m (1ere européenne)

- Extension du réseau Busway (ligne 4 à Vertou) et Tramway (Ligne 1 à Babinière)

- Réalisation de Centre Technique d'Exploitation (Cetex) pour les bus et les tramways

- Réseau Chronobus (réseau de 70 km de BHNS en 2013 + 3 lignes en 2018)

- Libertan (billetique en post-paiement sans contact)

- Renouvellement des systèmes SAE et SIC des bus

- Acquisition de matériels roulant bus (bus standard, articulés et bus hybrides, minibus pour personnes handicapées, rames de tramway)



Expériences extra-professionnelles et centres d'intérêts :

- Pilote ULM Multiaxes (brevet 2010) - emport passager en 2011 - radio en langue française en 2012 - DNC Photos aériennes en 2017

- Président aéroclub ULM des Sans Borne avec organisation d'une manifestation aérienne en 2011 et en 2012 (classée faible importance selon arrêté de 1996). Membre du bureau et trésorier de l'association (2016-2017).

- Photographie



Mes compétences :

Fonction publique territoriale

Gestion administrative

Droit public