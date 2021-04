Cédric MAZET

Je parle français, anglais et allemand couramment.



Je suis Area Sales Manager pour la France, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique.



J'aime être confronté tous les jours aux mélanges des cultures.



Compétences:

- Relation avec les clients

- Suivi client

- Offres et appels d'offres internationaux

- Négociations



Qualités:

- Aime le travail en équipe

- flexible et résistant

- Aime avoir des responsabilités



Personnellement, j'aime voyager, lire, aller au cinéma et le sport (en faire et en regarder).



Mes compétences :

Export

Négociation

Packaging

SAP