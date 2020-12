Cédric MEUNIER

Commercial dans l'âme depuis ma premières prise de conscience professionnelle, j'ai découvert l'univers du web en 2012, à Montréal, après 5 années d'expérience dans la vente en cycle court et long. Un poste qui m'a permis d'apprendre le métier de référencement, de chargé de projet, tout en ayant pour mission de vendre, de convaincre



Belle révélation pour un geek passionné par la toile comme moi!



De retour en France, j'ai depuis rejoint Linkeo, avec une mission bien plus axée sur la vente, qui garde néanmoins une part de conseil qui me plait énormément.



Le web d'un côté et la vente de l'autre. Que demande le peuple?



Mes compétences :

Vente B2B

B2C

SEO

SEM

Prospection commerciale

Internet

Marketing