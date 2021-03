Cédric MILLET

Spécialisé dans la sécurité des données d'entreprises échangées sur Internet, tout en délivrant des prestations de conseil, et d'intégration de systèmes réseaux & sécurité.



CONTEXTE DES COMPÉTENCES



Au sein d'un Département Informatique de Production pour un client dans le domaine de l'assurance. Au sein de ce département, l'équipe Ingénierie Sécurité Internet assure des prestations d’étude et de déploiement de solutions techniques innovantes en concentrant notamment les activités suivantes :



- Préparation des futures mises en production.

- Mise en production, évolution des infrastructures matérielles.

- Support niveau 2 aux exploitants.

- Pilotage des services d’infrastructure.



PROJET INFRASTRUCTURE



Le Pôle Sécurité Internet participe à l’étude puis au déploiement de nouvelles infrastructures de sécurité afin de répondre à de nouveaux besoins (Zones de Sécurité Internet, accès distants, messagerie Internet, hébergement Internet, navigation Internet, nouveau datacenter…).



Le choix des solutions techniques doit veiller au respect de la Politique de Sécurité des entreprises.



PÉRIMÈTRE TECHNIQUE



- mettre en œuvre les équipements réseau,

- assurer le maintien en condition opérationnelle de ces équipements et des infrastructures coupe-feu (suivi des évolutions, montées de version, augmentation de capacité …),

- études pour répondre au mieux aux projets, et pour envisager de nouvelles solutions de sécurisation des infrastructures. Mise en place de maquette,

- installer, configurer, et coordonner les déploiements avec les projets et différents contributeurs,

- assurer le support technique de niveau 2 vis-à-vis des exploitants réseau

- capitaliser sur l’analyse et la résolution des incidents,

- réaliser et maintenir à jour les procédures techniques d’exploitation, les documents associés à chaque environnement, les schémas réseau …

- en permanence contrôler et valider que la politique de sécurité de l’entreprise est correctement appliquée dans les règles de filtrage mises en œuvre (en accord avec les groupes RSSI).



EXPÉRIENCE CONSTRUCTEUR



- Firewall : Palo Alto, Fortinet, Juniper/Netscreen, CheckPoint (SPLAT, UTM-1)

- Authentication : Juniper Steel Belted/JuneOS Pulse MAG, RSA SecureID

- WAF : Imperva

- Proxy : Bluecoat, Netscape/Iplanet Web Proxy Server

- Messagerie SMTP : Cisco Email Security Appliance (Ironport), Symantec Mail Security

- Load-Balancer : F5 LTM/Link Controler, Radware Appdirector, Radware Linkproof

- IPAM : Infoblox, VitalQIP Management

- DDOS : Corero



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Animation d'équipe

Réseaux informatiques & sécurité

Conduite de projet

Diagnostic technique