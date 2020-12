Cédric NOTOT

J'ai travaillé pendant 12 ans dans l'accompagnement à la résolution de problématiques liées à la gestion de l'information (en appui aux directions "méthodes & outils" de grands comptes privés/publics et de ministères français, et en contribuant au logiciel libre à l'international).



Je crois fondamentalement qu'il ne peut y avoir de changement (pour le bien de l'humanité) sans individus en bonne santé (physique, sociale et mentale).

Une bonne santé passe notamment par la capacité à s'adapter mais également et surtout par la compréhension des relations que nous avons avec la Nature (et notre propre nature)...



J'ai transformé cette conviction en une quête de sens. Cela m'a amené à entreprendre une formation en ethnomédecine chinoise en 2014, formation que je continue à suivre (elle représente aujourd'hui plus de 1100h).



Ma mission: Poursuivre mon chemin et m'inscrire dans un cercle vertueux. Rappeler que l'Homme appartient à la Nature et non le contraire...



www.cedno.fr



Mes compétences :

Ethnomédecine chinoise (et la plupart de ses outils)

Analyse systémique

Thaï Yoga Massage

Gymnastique Artistique