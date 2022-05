Solen SEJOURNE

Riche dune double compétence (psychologie clinique et de psychologie du travail), je pratique tout d'abord en milieu institutionnel puis poursuis ma carrière dans le monde de l'entreprise avant de travailler en association médico-sociale. Cela me permet de développer des compétences cliniques de psychologue en lien avec les pathologies associées au monde du travail: burn out, harcèlement, troubles anxieux ou dépressifs...

Je finalise cette année ma formation aux thérapies cognitives et comportementales et ouvre en septembre 2020 mon cabinet en libéral. Je propose des thérapies centrées sur la personne et l'ici et maintenant pour créer avec vous la thérapie qui correspond à vos attentes et besoins.



Public accompagné:



- adolescents

- adultes

- senior

- Profil atypique, hypersensible



Consultation individuelle

Groupe thérapeutique d'affirmation de soi