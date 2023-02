Cédric OLLIN

Mes études orientés dans le domaine de la thermique se sont concrétisées par l’intégration d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de fours industriels en tant qu’ingénieur thermicien. Ce premier poste m’a permis d’être au contact de grand groupe industriel tel que Aubert & Duval, Constellium ou encore Areva permettant de développer mes compétences en études/gestion/suivi de projet.



Ces mêmes compétences ont ensuite été renforcées chez Assytem, groupe international de conseil et d’ingénierie.



Mes principaux atouts :

- Reconnu pour ma capacité à m’investir pleinement dans mon travail

- Une formation polyvalente me permettant de travailler dans l’industriel comme dans le domaine tertiaire.

- Motivé et dynamique



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

CVC

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Suivi de chantiers

Thermodynamique

Thermique industrielle

RT2005

Visual Basic

Gestion financière

Génie climatique

Tuyauterie industrielle

Traitement d'air

Chaufferie