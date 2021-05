Cédric PARCELLIER

L'ingénieur ISA/ITIAPE :

Spécialiste de l'aménagement paysager et urbain, mais la diversité des techniques utilisées dans ces domaines l'oblige à la polyvalence.

Depuis juillet 2010, j'ai orienté mon activité en travaux d'aménagements urbains qualitatifs et V.R.D. en tant que Maître d’œuvre spécialisé dans le suivi de travaux et conseil lors des phases amonts de conception.



Je suis un homme de relation, capable en particulier de faire le lien entre le maître d'ouvrage, les architectes et les entreprises, de manager des équipes.

Participant au projet de conception d'espaces urbains et paysagers, je prends en compte le mode de vie des utilisateurs, ainsi que l'intérêt esthétique et la faisabilité technique des aménagements.



Objectif : après avoir repris mes études à 21 ans sans avoir de BAC, j'ai clos mon cursus initial en tant qu’ingénieur en 2009 par le biais de l'apprentissage.

Mon but était d'être responsable d'une entité ou dirigeant de ma propre entreprise.

Début 2016, je deviens en sus de mon activité de Responsable direction de travaux pour TECHNI'CITE, Gérant de la SARL "TECHNITUDE", cabinet des méthodes externalisé pour les services études et exploitation d'entreprise de TP et paysage​.

j'ai pris un nouveau virage en 2018, vivre en région Auvergne-Rhône-Alpes et compte continuer mon développement dans ma profession. Je travaille autant sur des projets plus axés marchés privés, une remise en cause, que sur des marchés publics de toutes dimensions comme des sécurisations de traversée de commune, des Réhabilitations de voies de communication, de nouveaux quartiers et parcs, des espaces publics de transition ou de rencontre.



Finalement, je ne suis plus spécialisé. J’ai des compétences en Voirie, Réseaux divers, Ingénierie paysagère au sens large, et plus encore...



Je suis un touche à tout, curieux d'apprendre, d'emmagasiner des expériences me permettant par le biais de mon réseau de vous apporter une réponse, même lorsque le sujet est nouveau pour moi.



Mes compétences :

VRD

Autocad

Encadrement

Chef de projets

Chef de chantier

Maitrise d'oeuvre

Coordination

Sketchup

Conducteur de travaux

Espaces verts

Aménagements paysagers