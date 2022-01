Cédric PRIEM

Travailler en étroite collaboration avec une équipe d'ingénieur afin d'assurer:

- Le développement d'une chaîne de puissance moyenne tension sur des éoliennes à axe verticale de plusieurs mégawatts .

- L’étude et l’intégration de l’ensemble de la chaîne de commande afin d’assurer le fonctionnement, l’optimisation et la sécurité de ces éoliennes.

- L’étude et la validation des auxiliaires hydrauliques utilisés dans les éoliennes.

- La mise en service et suivi des éoliennes Nénuphar.





Mes compétences :

Chaîne de sécurité

Bus de terrain

Chaîne de régulation

Anlyse AMDEC

Analyse fonctionnelle chaîne de commande

Développement d algorithmes sur contrôleur