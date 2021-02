Cédric ROHOU

Ingénieur système et Devops dans les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac



De formation assez polyvalente, je maitrise les technologies suivantes :

- Azure

- Azure Devops

- Mac OS X Server et client (Leopard, Snow Leopard et Lion)

- Windows 2008 R2 Server et client(s) (XP, Vista, Seven)

- Exchange 2010

- SharePoint Administration 2010

- Asterisk et Lync 2010

- HTML et PHP

- CISCO (matériel et IOS, niveau CCNA)

- Oracle (DBA, SQL, PL/SQL)

- C# et Java

-Ainsi que GLPI et OCS Inventory



Pour toute information complémentaire, contactez-moi, je répondrais aussi vite que possible.



Voici mon CV, http://www.doyoubuzz.com/cedric-rohou



