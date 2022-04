Mustapha Imad BENKALFATE

J'ai créé ce qui est devenu le GROUPE PGE-PGO il y a bientôt 8 ans. Cette belle histoire a commencé avec Prépa Grand Oral, projet qui vit le jour durant ma scolarité au sein d'une école de commerce, inspiré par des modèles d'enseignements étrangers.



Les taux de réussite exceptionnels (plus de 90% depuis 7 ans) m'ont conforté dans les orientations pédagogiques choisies initialement et l'évolution de l'aventure a toujours eu un seul et unique moteur managérial: LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE.



Depuis 2011, JOBtimise a vu le jour pour aider les chercheurs d'emploi dans leur quête d'un poste. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, notre temps moyen de placement des candidats à l'embauche est de 1,9 mois (statistiques actualisées le 1er mai 2013). Comme dans le cas de la prépa PGE-PGO, NOUS NE SOMMES PAYÉS QU'EN CAS DE SUCCÈS.



EN 2012/2013 a été lancé le projet RHetorix qui a pour but d'améliorer le niveau de français par des techniques de e-learning nouvelles...car anciennes: pas gadget du tout, RHetorix a l'ambition de proposer un outil inspiré des approches traditionnelles trop longtemps oubliées dans l'apprentissage et le perfectionnement de la langue.





"Ma carrière, c'est la vie", Erik Orsenna



