Cédric ROLLER

Expériences professionnelles :

Depuis 2017 :

Ingénieur d'affaires machines spéciales & Référent pour Robot Collaboratif :

- Définir un concept pour une ligne de montage du produit

- Valider le concept avec le client et le BE

- Chiffrer la solution retenue

- Fournir au client une offre adaptée (faisabilité, coûts et planning)

- Collaborer avec les différentes entités du service afin dassurer le bon traitement du projet.

De 2012 à 2017 :

Responsable du management des idées pour lensemble des sites de Schaeffler en France.

Participation à lorganisation et lanimation du plan de stratégie dentreprise.

De 2009 à 2012 :

ANSEC (Animateur Sécurité) avec statut IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels).

De 2007 à 2009 :

Responsable de projets au service Amélioration Continue en utilisant la méthodologie KAIZEN (TPM, 5S, SMED).

De 2000 à 2007 :

Electricien (maintenance curative et préventive) puis technicien maintenance (gestion de projet damélioration maintenance, réception nouvelle machine, mise en place de la maintenance préventive, gestion des pièces de rechange).



Diplômes :

2008 : Diplôme dIngénieur en Instrumentation et Mesures, option Contrôle Industriel en cours du soir au CNAM à Strasbourg.

2006 : DEST en Instrumentation et Mesures, option Contrôle Industriel en cours du soir au CNAM à Strasbourg.

2000 : DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle option Electrotechnique et Electronique de Puissance à luniversité Louis Pasteur de Haguenau).

1998 : BAC STI Electrotechnique au LEGTI de Haguenau.



Langues :

Anglais (écrit, lu et parlé)

Allemand (écrit, lu et parlé)

Dialecte alsacien (parlé)



Formations spécifiques :

- 3D Experience

- MTM/UAS