Cédric SIMARD

(voir mon profil Linked-in pour une version anglaise avec références, etc.)



En 5 mots clefs: CREATIVITE + VISION + LEADERSHIP + GLOBAL + HIGH-TECH

Mon expertise : Construire le l'expérience client et développer la marque.



- Expert en marketing, communication & branding.

- Management de l'innovation. Marketing digital et expérientiel.

- Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur high-tech (édition de logiciels, ingénierie, industries...)

- Bilingue français / anglais

- Maitrise des environnements internationaux (études en Irlande, poste en Californie)

- Maitrise de tous les "outils" marketing/communication : collaterals (brochures produits, success stories...), événementiel, web, presse, gestion de partenariats...

- Adaptable, tenace, pragmatique et créatif



Je bénéficie d'une grande capacité d'adaptation, d'une expérience éprouvée dans la gestion de projets transverses (organisations matricielles) et d'un sens aigu de la communication, notamment pour :

- identifier les enjeux d'un projet,

- trouver les bons messages à communiquer quel que soient les publics visés (grand public, journalistes, scientifiques...),

- vulgariser des concepts complexes au travers d'images synthétiques et parlantes,

- assurer la production sans failles de livrables de qualité, de la brochure la plus classique jusqu'au documentaire télé.



Je bénéficie d'une expérience de porte-parole et conférencier et je sais communiquer avec efficacité pour la presse écrite, web, radio ou télévisuelle.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

High tech

Marketing

Mécénat

Messaging

Partenariats

Porte parole

Presse

Production

Publicité

Rédaction

Web

writing