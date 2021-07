Cédric TAILLY

Http://www.cedric-tailly.com/



Domaines de compétences



Développement:

• Flex 4, AS3 / MXML, AIR 2.0, Spark

• XML, E4X, LINQ

• Webservices SOAP/AMF

• C, C++, C# .NET, Java, Visual Basic

• OpenGL, Direct3D

• Qt, MFC



Web:

• PHP 5.3, ASP

• HTML4, Javascript/jQuery/Ajax, CSS/SCSS, Twig

• SQL/MySQL, Doctrine 1.x/2, Access

• Zend Framework, Drupal



Infographie :

• Adobe Photoshop & Illustrator

• Flash



Installation / sécurisation de serveurs dédiés :

• Web (extensions Apache, httpd.conf, .htaccess...).

• Shoutcast / Icecast.



Son :

• FL Studio



Mes compétences :

Webservices

AMF

OpenGL

AS3

Apache

Zend

JQuery

XML/RPC

MySQL

Html5

Makefile

HTML/XHTML

Flex

MXML

Photoshop

Air

C sharp

Expressions régulières

JavaScript/Ajax

C++

CSS3

PHP5

KSH

DOS

Adobe Illustrator

Drupal