Cédric TRANCHECOSTE

Après avoir travaillé et évolué pendant neuf ans au sein de la société Signaux LAPORTE, j'ai décidé en 2009 de me lancer dans l'entreprenariat et de reprendre une entreprise. C'est en juin 2010 que j'ai repris une petite émaillerie de la Drôme, Rochetaillée émail.

Nous avons deux activités distinctes, la fabrication de signalétique émaillée (plaques et panneaux de rue, numéros de rue, panneaux mémoriaux, panneaux de bâtiments publiques, ...) et l'émaillage à façon (pièces pour les métiers de bouche, fourneaux de cuisine professionnel, cadrans d'horloge, ...).

Nous vendons occasionnellement aux particuliers (numéro, plaque départ en retraite et anniversaire, ...)

Nous sommes actuellement en cours de développement de nouveaux produits en émail.