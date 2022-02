Cedric VANDENABEELE

Depuis plusieurs années je perfectionne mon savoir et mes compétences dans le domaine de la menuiserie intérieur et extérieur.

ayant de solide bases je maitrise pleinement les domaines suivants:



Menuiserie aluminium

Menuiserie BOIS

Menuiserie PVC

Menuiserie Mixte

Placard et aménagement

Escalier

Porte intérieur

Porte technique

Porte de garage

Portail et clôture

Pergolas



Gestion de l'après vente

Prises de cotes sur chantier



savoir être :



Sens de l'organisation et des responsabilités

Sens du commerce

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Sens de l'engagement et du travail bien fait.