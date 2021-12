Cédric ZIMOCH

Je gère la fabrication des presses (presses à balles rondes et carrées) aux Usines CLAAS France à Woippy, dans lesquelles, nous trouvons les activités de pré-fabrication telles que la découpe laser, les machines à plier, la soudure manuelle et robotisée (3 équipes), un atelier de peinture complet avec un procédé cataphorèse (2 équipes), des activités de pré-montage et de kitting dans lesquelles les pièces passent par deux lignes d'assemblage (1 équipe). Je suis donc responsable de la production (environ 200 personnes + 90 personnes temporaires en haute saison) ainsi que du département Méthodes et Industrialisation (12 personnes) et enfin de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. (Approvisionnement, planification des matières et composants, pièces de rechange et expédition des produits finis, soit 70 personnes, y compris les caristes et les magasiniers) afin de garantir que les pièces internes et achetées sont produites et livrées à temps, avec la qualité et les quantités requises pour fabriquer nos produits et satisfaire au mieux les besoins de nos clients.





Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Management

Gestion de la production

ERP

Gestion de projet

Change management