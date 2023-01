Cedrick CEDRICK KUETSOP LONTSI

Passionné par le développement des systèmes dinformation et lanalyse des données, je suis:

>Quelqu'un de très curieux

>Autodidacte et pédagogue

>Calme, méthodique et créatif

>Quelqu'un qui aime les responsabilité et les challenges



Mes domaines de compétences :

> Analyste développeur full-stack polyvalent (Java/PHP,HTML,JS,CSS,Angular,NodeJS,Symfony/.Net)

> Modélisation et conception des bases de données (MariaDB/PostgreSQL/SQL Server/Oracle),

> Mise en place des solutions de BI & Reporting (Talend/Power BI/Excel),

> Mise en place des architectures et migration des services dans le cloud (AWS/Google/Azure),

> Développeur Big data et traitement distribué (Hadoop/AWS/Databricks)

> Administration et Intégration des solutions de gestion d'entreprise (ERP/CRM)

> Support et Analyste fonctionne