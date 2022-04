Cedrik BROZEK

Ingénieur chimiste généraliste de Chimie ParisTech, je complète actuellement ma formation par une thèse CIFRE industrielle à Chimie ParisTech en étroite collaboration avec les sociétés TIMET SAVOIE et SAFRAN.



D'un naturel dynamique, curieux et enthousiaste, je souhaiterais pouvoir mettre mes compétences de métallurgiste au profit d'une industrie afin de participer à l'amélioration du développement et à la création d'innovation, dès le 1er Octobre 2016.



Mes compétences :

Mechanical traction

Polishing

Langage C

Scanning electron microscopy

Transmission electron microscopy

Computer Skills

Electrochemistry

OriginLab

Biochemistry

Materials science

MS Office

Metallics materials

Xray

Projet management

UNIX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

C++

C Programming Language

Métallographie

Mendeley

TinkerCAD

SmartSem (MEB)

Notepad ++

Repetier (3D Printing)

HighScore + (DRX)

TSL Oim V.7 (EBSD)