Jeune Ingénieur Camerounais dévoué, patient et très travailleur. Je mets en évidence mes connaissances et expériences pour le bien de la structure d'accueil. Je suis au service du monde et contré-carré ses changements néfastes tout en proposant des changements.



Mes compétences :

Conception des Procédés

Développement de Nouveaux Produits

Contrôle qualité et analyses physico chimique

Transformation des Denrées Alimentaires

Séchage des Denrées Alimentaires