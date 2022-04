Cédrik MALLET

Fort attiré par les technologies opensource, je me suis toujours engagé à travailler, dès que possible, avec des solutions libres. De fait, j'ai pu apprécier le déploiement et la maintenance de nombreuses solutions Web, de virtualisation, de sauvegarde ou encore de monitoring réseau et système.



Mes compétences :

GNU/Linux

Logstash

Apache

Docker

Elasticsearch

Haproxy

Tomcat

Puppet

Git

Centreon et Nagios

Xymon

Ruby on Rails

Mysql

Nginx

Ruby

Bash

Ubuntu

Linux Redhat

Debian