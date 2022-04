Cédrik VALET

Mes premières expériences professionnelles – DRAC Rhône-Alpes, PNR du Massif des Bauges – chevauchent et impactent mes choix de formation que je fait aboutir à un DESS de sociologie appliquée au développement local.

Depuis 1999, en tant que chargé d'étude ou de mission dans divers organismes publics et privés, j'exerce et complète mes compétences en matière d'organisation d'événements et de formations, de constitution de réseaux, d'élaboration de méthodes de travail, de dialogue, de médiation et de concertation, d'animation, de pédagogie et de synthèse tout en y intégrant d'autres facettes ; celles polies par une certaine curiosité et celles que je vais chercher en m'appuyant sur les personnes qui les possèdent.

Aujourd'hui, parce que je crois à l'utilité de ce que je mets en œuvre et parce que je suis convaincu que je peux apporter encore plus, j'envisage tout à fait un poste présentant plus de responsabilités.



D'une taquinerie attentionnée, j'ai un bon relationnel. J'aime à croire en la force de l'exemple et expérimente dans la mesure du possible les idées et valeurs que je tente de promouvoir dans le cadre de ma vie privée, de mon activité professionnelle ou de mes engagements. Enfin, afin de satisfaire ma curiosité, je me lance régulièrement dans de nouveaux projets (voyages, stages, randonnées, travaux, organisations...) susceptibles de me faire rencontrer les gens ou les choses qui pourront améliorer ma compréhension du monde.



Soucieux de la question de la transmission et de la mise en œuvre de mes préoccupations, les formations que je suis ont essentiellement trait à la médiation : formation au dialogue territorial, théâtre forum, URBAX... ou à des thématiques plus ciblées sur les thèmes de l'énergie, des surfaces réglementaires, des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies...

Je me penche actuellement sur l'opportunité de suivre une formation plus globale sur l'architecture ou de reprendre une formation continue sur l'urbanisme.