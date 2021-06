Nadège CHOMAZ

De formation pluridisciplinaire en urbanisme, en sociologie et en aménagement de la montagne, j'accompagne les collectivités en urbanisme réglementaire et opérationnel.

Tout projet d'urbanisme et d'aménagement se construit autour de scénarii multiples et de groupes sociaux opposés, je remplis une fonction de facilitateur et de médiateur.

Lire un territoire, analyser les forces et les faiblesses pour mettre en action les politiques publiques, tel est mon objectif.



Mes compétences :

Urbanisme

Planification

Foncier

Conseil aux collectivités

Gestion de projet

Aménagement de la montagne