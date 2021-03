Alan BOUEDEC

Après une maîtrise AES option Administration Générale et Territoriale, j'ai choisis de me spécialiser dans le domaine de l'urbanisme.

Mon Master "urbanisme, projet territorial et développement durable" - spécialité Urbanisme m’a permis de découvrir le domaine de la mobilité. De là est né un engouement qui m’a tout d’abord poussé à développer les études liées à la mobilité au sein de Géolitt, bureau d’études en urbanisme-aménagement (Brest). Puis, à rejoindre MHC conseil, cabinet conseil spécialisé dans le management de la mobilité (Marseille).



Aujourd'hui, je travaille pour Horizon conseil, société spécialisée dans la mobilité au sens large : des Plans de Déplacements Urbains, aux modélisations de trafic en passant par les Plans de Mise en Accessibilité des Voiries et les plans de circulation, plas locaux de déplacements ou encore les études piétonnes et enquêtes satisfaction (réseau de transport en commun).





Mes projets traitent :

-de projets favorisant la multimodalité,

-d’organisation et d’optimisation de systèmes de transports,

-de système innovant en matière de gestion des temps de transport,

-d'expérimentations de nouveaux modes de déplacements,

-d'amélioration des politiques cyclables,

-de la géolocalisation de personnes et de sites,

-des études de trafic,

-de la modélisation des trafics (Aimsun),

-de la planification des déplacements (PDU),

-d'étude quantitative de flux piétons,

-d'étude qualitative de piétons,

-d'enquête satisfaction d'usagers des réseaux,

-...



Aussi, dans chacune des études, j'essaie d'apporter en plus de mes compétences d'observation et d'analyse, une dimension "nouvelles technologies" par l'utilisation de nouveaux équipements, de nouveaux logiciels ou par la création d'outils. Utilisés intelligemment, ils permettent un gain de temps précieux (saisie, rendu) et un renforcement méthodologique.



2014, quelques études :

-Plan Local de Déplacements de Nîmes (30)

-Etude d'impact circulatoires Ville de Cannes (06)

-Plan de Déplacement Administration du Centre Hospitalier de Valence (26)

-Schéma Directeur Sciences - volet déplacement - Université Aix-Marseille (13)

-Réflexion sur la mise en place d'un Transport A la Demande - Comité de Bassin d'Apt (84)

-Enquêtes Qualité RTM Bus-Métro-Tramway (13)

-...



Mes compétences :

MS Powerpoint

MS Access

Sketchup

Map info

Sphinx IQ

TSS Aimsun

MS Word

Adobe photoshop

MS Excel

Adobe InDesign

Adobe illustrator

VBA macro Excel

Ms project

Data visualisation

Adobe Flash

QGis

AutoCAD