Cedrina GILLET (HENRY)

/15 à aujourdhui : MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES

Chargé de clientèle financement Montigny le Bretonneux



- Assurer un rôle de conseil auprès des interlocuteurs (clients finaux, réseau, Dekra)

- Gérer un portefeuille de dossiers en fin de contrat

- Participer à la fidélisation des clients

- Traiter dans les délais impartis l'ensemble des demandes en fonction de leur nature

- Valoriser limage, la marque et les valeurs de la société





01/14 08/15 : diverses missions au sein de TELERESSOURCES



12/04 à 09/13 TELERESSOURCES AU SEIN DU CREDIT AGRICOLE Superviseur service client Guyancourt



- Encadrement dune équipe de 8 à 14 personnes

- Concevoir et rédiger les procédures opérationnelles

- Assurer le reporting opérationnel et le suivi administratif

- Garantir la qualité du travail des équipes et le respect des procédures

- Effectuer des contrôles qualitatifs sur l'activité

- Mettre à disposition les outils nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés

- S'assurer de l'assimilation et de la compréhension des procédures

- Gestion des planning

- Gestion des litiges et des réclamations

- Gestion des dossiers

- Relation clients et responsables

- BACK OFFICE