Cédrine MOLINA

Compétences



Modalités d’accueil, standard

Techniques de vente et encaissements

Réaliser des opérations de saisie de tableaux…

Règles d’hygiène et de sécurité

Gestion comptable et administrative

Gestes et postures de manutention

Utilisation de différents logiciels (ciel compta….)

Règles de gestion des stocks

Méthodes de classement et d’archivages

Techniques d’inventaire

Suivi des objectifs fixés

Gestion et réception des colis

Fidélisation de la clientèle

Merchandising

Effectuer la vérification et le suivi des clients

Préparation de commandes



Expériences professionnelles



2015 Secrétaire

2013- 2014 Assistante de gestion

2013 Employée administrative

2007- 2012 Employée de comptage

2004-2007 Vendeuse en boulangerie

2004 Secrétaire comptable

2003 Employée administrative



2002 Animatrice et guide

2002 Stagiaire en développement et communication

2001 Hôtesse d’accueil

2001 Chargée d’accueil

2000 Stagiaire en centre d’action sociale



Formations



2004 Secrétariat et comptabilité

2001 2003 BTS Tourisme (animation et gestion touristiques locales)

2001 Baccalauréat Economique et Social

2000 BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur)

1998 Brevet de secourisme









Loisirs Natation, danse



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Clients Préparation

Merchandising

Ciel Compta