Rigouseuse, méthodique et passionnée, m'appuyant sur mes expėriences acquises en grande distribution telles que l'organiation du travail et des plannings, la transmission des connaissances et du savoir-faire dans le respect des valeurs humaines afin de garantir la politique commerciale de l'enseigne, le recrutement et la formation du personnel et de contrat d'apprentissage (CAP et BAC pro), la gestion administrative m'ont amenée au developpement du CA ×2