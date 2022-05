Sandrine VIVANT

La naturopathie s'adresse à toute personne, de tout âge, qui souhaite rétablir l'équilibre de son état de santé ou le préserver, par des moyens exclusivement naturels.



Les techniques que j'utilise : nutrition, phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, élixirs floraux, gemmothérapie, oligothérapie, relaxation, réflexologie plantaire, énergétique...



LA NATUROPATHIE POUR QUOI ?

Bilan de vitalité, préservation de sa santé, déséquilibres alimentaires, digestion et transit difficiles, gestion du stresss, troubles du sommeil, suivi de grossesse et post-accouchement, suivi des enfants et des adolescents, suivi des sportifs, ménopause, gestion du poids, troubles chroniques, baisse de vitalité, soutien en période d’examens, de changements de vie, d’événements, accompagnement lors des chimiothérapies et radiothérapie, préparation de la période hivernale et printanière, préparation aux interventions chirurgicales...



LA NATUROPATHIE COMMENT ?

Je réalise un bilan de terrain et de vitalité, passé et présent, à travers : un bilan alimentaire, un bilan iridologique, un bilan constitutionnel, un bilan psycho-émotionnel, un bilan énergétique.

A l’issue de ces bilans, je propose un programme écrit personnalisé d’hygiène vitale, comprenant : des conseils d’hygiène de vie, des conseils nutritionnels, des conseils complémentaires.



LA RELAXATION

J'interviens également dans le cadre de la gestion du stress par la relaxation, auprès du personnel d'entreprise...



Je propose aussi aux femmes enceintes, aux personnes handicapées, aux personnes en convalescence..., ne pouvant se déplacer, des séances de relaxation à domicile (+ massage pré-natal, post-natal, nourrisson).



Mes compétences :

Nutrithérapie

Nutrition

Phytothérapie

Aromathérapie

Naturopathie

Relaxation

Gemmothérapie