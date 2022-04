Cégolène FROISSART

Plus de 20 années en communication dont 10 années en marketing et 10 années en assistanat de direction.

* Polyvalence opérationnelle :

- Assistanat de direction

- Communication interne et externe ; événementiel ; convivialité et cohésion interne

- Gestion et développement de projets

- Marketing qualitatif et quantitatif

- Recrutement, formation et management d'équipe

- Gestion budgétaire

- Veille et synthèse documentaire ; rédaction de rapports et dossiers thématiques

- Connaissances en droit social, droit du travail et en environnement IRP



- Anglais (TOEIC juin 2014 : 895 points)

- PCIE Word, Excel, Powerpoint (juillet 2016)



* Qualités rédactionnelles et organisationnelles

* Aisance orale et relationnelle

* Aptitudes à animer, mobiliser, motiver et fédérer

* Adaptabilité : expérience de travail en TPE, PME et grande entreprise avec des interlocuteurs de tous niveaux (institutionnels, décideurs, partenaires ...) et de tous âges dans les domaines publics, privés, institutionnels et associatifs

* Capacités d'analyse et de synthèse

* Bonne orthographe et culture générale

* Esprit ouvert et réactif ; goût créatif

* Tempérament dynamique et volontaire, force de proposition

* Sens de l’écoute, du service, des priorités, de la confidentialité et de l'engagement

* Anticipation, autonomie et efficacité dans l'action.



