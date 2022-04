CEL DESIGN vous propose des cuisines contemporaines, design ou traditionnelles.



CEL DESIGN vous propose des solutions tendances adaptées à la décoration d’intérieur ainsi qu’aux agencements haut de gamme. Nous proposons des marbres « déco » qui peuvent aussi bien s’accorder aux salles de bains, cuisines, sols, et murs. Les carreaux et divers marbres « déco » s’assemblent également aux jardins d’exception, aux allées et jardins japonais et nous permettent de réaliser des tables, plateaux de tables, plans de travail et diverses conceptions.



Nous nous inscrivons au sein de partenariats avec des cuisinistes de renom, qui nous permettent de mettre en valeur les matières premières. Nous vous accompagnons dans vos différents projets afin de répondre à vos exigences en termes de délais et de qualité.