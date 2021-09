Usuel DESIGN

Www.usueldesign.com



UsuelDesign, certifié architecte d'intérieur.

Spécialiste du design et de lagencement intérieur, pour particuliers et professionnels, vous proposes de nombreuses solutions pour votre bien.



- S'adapte à vos besoins, votre mode de vie, ou encore votre façon de communiquer.

- S'attache à la qualité de vie dans tous ses aspects et la nécessité de durabilité.

Dans un monde où il est important de préserver des espaces régénérateurs.



Optimiser l'espace (fonctionnalité & esthétisme) - Rénover - Créer de la valeur ajoutée - Répondre aux aspects techniques et réalisables - Étudier le merchandising et transmettre l'image de votre entreprise ...



Mes compétences :

Conseil

Conception graphique

Expertise technique

CAO / DAO